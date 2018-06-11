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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Microsoft "дасть нове життя" популярним іграм 1990 років

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Заставка гри Battletoads
Заставка гри Battletoads / Фото з вільних джерел

В розпал презентації Microsoft на E3 2018 компанія показала перший тизер продовження знаменитих бойовиків початку 1990 років. Також корпорація не забула і про любителів ретро, які досі із трепетом в душі згадують часи Dendy та Sega. Спеціально для них приготували анонс продовження культової гри Battletoads.

Про це повідомляє 4pda.

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Це буде не ремейк давно забутої гри, а абсолютно нова пригода з кооперативом на трьох людей. На жаль, дебютний ролик барвистим не назвеш: показали лише логотип, знайомий ще з NES ховербайк і стіну. А також оголосили, що релізу варто чекати в 2019 році і не раніше. Словом, не трейлер, а презентація, але цього вистачило, щоб розбурхати гравців-ветеранів.

Ненависники 3D-графіки, до речі, можуть не хвилюватися: обіцяють 2,5D-картинку, як в оригіналі. З тією лише різницею, що роздільна здатність в новій грі буде аж до 4K. Варто зазначити, що займається Battletoads не легендарна студія Rare, а інді-команда Dlala Studios, якій особливо нічим похизуватися.

Презентація культової гри Battletoads – дивіться відео

 

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Теги: Техно Ігри Інтернет Microsoft
Джерело: 24 Канал
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