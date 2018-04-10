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Microsoft планує додати до сенсорної клавіатури пакети стікерів

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Microsoft планує додати до сенсорної клавіатури пакети стікерів
Microsoft планує додати до сенсорної клавіатури пакети стікерів / Фото з вільних джерел

В декількох останніх оновленнях для Windows 10 спеціалісти компанії приділили багато уваги підтримці "емодзі". Розробники навіть включили в склад системи окрему клавіатуру для вводу цих значків. Також в найближчому майбутньому сенсорна клавіатура може отримати ще й набори стікерів.

Про це повідомляє портал Internetua.

Розповсюджуватись стікери будуть через Microsoft Store, де вони збиратимуться в окрему колекцію. В системних файлах Insider Preview посилання на нову колекцію вже згадується, проте поки воно не працює. Для використання стікерів користувачам доведеться дозволити відправку вводу з клавіатури Microsoft.

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Стікери дуже популярні серед користувачів месенджерів та Інтернет-сервісів. Останні часто пропонують набори стікерів за гроші, тому не дивно, якщо Microsoft також зробить своє нововведення платним. До слова, рекламодавці вже зараз пропонують в Microsoft Store платні шрифти та набори шпалер для робочого столу.

Теги: Техно Інтернет Microsoft
Джерело: 24 Канал
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