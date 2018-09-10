17:27
10 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 12°C
  • вівторок
    22°C 14°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    24°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Microsoft продовжить оновлення безпеки для Windows 7, проте не безкоштовно

125 Читать новость на русском
Windows 7 отримуватиме оновлення до 2023 року
Windows 7 отримуватиме оновлення до 2023 року / Фото з вільних джерел

Незважаючи на свій вік, операційна система Windows 7, випущена в жовтні 2009 року, продовжує користуватися великою популярністю серед користувачів по всьому світу. Наразі під управлінням цієї операційної системи працює більше 40% всіх настільних комп'ютерів та ноутбуків.

Про це повідомляє HardOCP.

Читайте також: Microsoft представила новий додаток для Xbox: що він вміє

Керівництво Microsoft вирішило не нехтувати цією статистикою і додатково розширило підтримку оновлень безпеки для Windows 7 на три роки. Спочатку така підтримка повинна була припинитися 14 січня 2020 року, проте тепер користувачі зможуть отримувати критичні оновлення до січня 2023 року.

На жаль, за використання такого привілею доведеться заплатити "дзвінкою монетою". Вартість послуги буде розраховуватися в індивідуальному порядку, "на основі кожного окремого пристрою, причому ціна буде зростати з кожним роком".

Windows 7
Windows 7 отримуватиме критичні оновлення безпеки до 2023 року

Справедливо зазначити, що схожі програми вже були доступні в минулому, однак тільки для великих корпоративних клієнтів. Причому Microsoft вимагала від своїх партнерів надавати квартальні плани по переходу на актуальні версії операційної системи та програмного забезпечення, а вартість контрактів за продовження терміну підтримки становила кілька мільйонів доларів. Тепер в корпорації, мабуть, вирішили запропонувати подібну послугу більш широкому колу користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Microsoft
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
сьогодні, 16:59 Чому Порошенку вигідно "спустити всіх собак" на Гройсмана
Петро Охотін
Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
сьогодні, 16:00 Airbus Helicopters для МВС: як віддати купу грошей і ризикнути життям українських правоохоронців
Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
сьогодні, 15:02 Всех русских наемников постигает одинаковая судьба – смерть Гагулия тому доказательство
Юрій Бутусов
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
сьогодні, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що насправді відбувається навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сьогодні, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук