Microsoft продовжить оновлення безпеки для Windows 7, проте не безкоштовно

Незважаючи на свій вік, операційна система Windows 7, випущена в жовтні 2009 року, продовжує користуватися великою популярністю серед користувачів по всьому світу. Наразі під управлінням цієї операційної системи працює більше 40% всіх настільних комп'ютерів та ноутбуків.

Про це повідомляє HardOCP.

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Керівництво Microsoft вирішило не нехтувати цією статистикою і додатково розширило підтримку оновлень безпеки для Windows 7 на три роки. Спочатку така підтримка повинна була припинитися 14 січня 2020 року, проте тепер користувачі зможуть отримувати критичні оновлення до січня 2023 року.

На жаль, за використання такого привілею доведеться заплатити "дзвінкою монетою". Вартість послуги буде розраховуватися в індивідуальному порядку, "на основі кожного окремого пристрою, причому ціна буде зростати з кожним роком".



Windows 7 отримуватиме критичні оновлення безпеки до 2023 року

Справедливо зазначити, що схожі програми вже були доступні в минулому, однак тільки для великих корпоративних клієнтів. Причому Microsoft вимагала від своїх партнерів надавати квартальні плани по переходу на актуальні версії операційної системи та програмного забезпечення, а вартість контрактів за продовження терміну підтримки становила кілька мільйонів доларів. Тепер в корпорації, мабуть, вирішили запропонувати подібну послугу більш широкому колу користувачів.

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