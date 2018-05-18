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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Microsoft випустить недорогий планшет для конкуренції з Apple

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Microsoft випустить недорогий планшет
Microsoft випустить недорогий планшет / Фото з вільних джерел

Компанія Microsoft планує позмагатися за сегмент доступних планшетів за допомогою моделей Surface. Планується, що вони віднімуть у iPad частину користувачів, які зацікавлені у більш відкритій операційній системі – Windows 10 Pro.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними інсайдерів, новинка отримає 10-дюймовий екран, такий самий, як у стандартного iPad. Окрім того планшет матиме зручну відкидну ніжку-підставку, яка дозволить зручно розмістити ґаджет. Також новинка матиме USB Type-C та постачатиметься із 64 або 128 Гбайтами вбудованої пам’яті. Також експерти підтвердили, що новинка може отримати LTE-модем.

На відміну від планшетів лінійки Surface Pro бюджетна модель матиме на 20% меншу вагу та зможе працювати від однієї зарядки близько 4 години. Процесори і графічні чіпи для пристроїв, за чутками, буде поставляти Intel, але поки ці плани не є публічними і жодні деталі про графіку та процесор не розкриваються.

Швидше за все, новинку продаватимуть за 400 доларів (близько 10 475 гривень). До слова, це буде гідна заміна планшету Surface 3, який випустили ще 3 роки тому і який на разі коштує 500 доларів (близько 13 094 гривень).

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Варто зазначити, що нова лінійка стане частиною зростаючої екосистеми апаратних продуктів Microsoft, яка крім планшетів включає ноутбук Surface Laptop, Surface Book зі знімним екраном і настільний комп'ютер Surface Studio.

Теги: Техно Ґаджети Microsoft iPad Apple планшети Ціни
Джерело: 24 Канал
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