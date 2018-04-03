Microsoft запустила онлайн-курси для розробників штучного інтелекту та програмного забезпечення

Компанія Microsoft запустила два нових курси своєї освітньої онлайн-програми для розробників. Перший курс – з розробки програмного забезпечення для початківців, другий призначений для тих, хто хоче розширити знання в області машинного навчання.

Про це повідомляє TechCrunch.

Професійна програма Microsoft із вивчення штучного інтелекту доступна безкоштовно, але при бажанні ви можете заплатити і отримати сертифікат про проходження відповідного курсу навчання. Кожен курс триває три місяці і стартує на початку кварталу. Компанія частково фокусується на Azure і Microsoft Cognitive Services. В цілому ж курс не вимагає використання якоїсь конкретної операційної системи.

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Вся програма складається з 10 курсів на різні теми починаючи "Вступом в штучний ітелект" і закінчуючи "Етикою розробників штучного інтелекту". Є безліч практичних завдань з тренувальними моделями. На проходження більшості курсів піде від 8 до 16 годин.

Також Microsoft запустила схожу програму і для розробників-початківців програмного забезпечення. Вона складається з 13 курсів та стосується основ розробки програмного забезпечення, а також фокусується на Python і JavaScript. Курс не тільки навчає цих мов програмування, але і розглядає базові речі на зразок структур даних і використання GitHub та інших інструментів для професійного написання коду.