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Міф про перемогу Гройсмана щодо найбільшого бюджету України за 27 років руйнується, – Семенуха

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Бюджет України (ілюстрація)
Бюджет України (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

Безпрецедентно великий бюджет в історії України – так охарактеризував Уряд фінансовий план життя країни на 2018 рік. Проте за гучними заявами приховані маніпулятивні цифри.

Таку думку у своєму відеоблозі "Економіка майбутнього" висловив народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха. 

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На його переконання, сукупний бюджет країни, розміром у більш ніж трильйон гривень, став можливим лише завдяки інфляції та стрімкій девальвації гривні, а збільшення доходів держави лишається лише на словах чиновників.

Міф про перемогу уряду Гройсмана у битві за начебто найбільший бюджет країни за всі роки незалежності руйнується, якщо перевести доходи у доларовий еквівалент. Так, дохідна частина бюджету становить 31 мільярд доларів, тобто Україна лише наблизились до рівня доходів 2007 року. А до справді рекордних 47 мільярдів, які вона мала у 2012 році, ще далеко,
– зазначив Семенуха. 

Утім, як зазначає нардеп, проблема бюджету – не лише у маніпулятивних цифрах.

Справа в тому, що в начебто рекордні доходи закладено низку сумнівних статей. Наприклад, від приватизації у цьому році уряд планує отримати в 30 разів більше, ніж за останні чотири роки. Проте перші п'ять місяців року показали, що це абсолютна фантастика, – впевнений він.

Також Семенуха додав, що у 2018 році знизиться темп вітчизняного виробництва, а запланована річна інфляція на рівні 7% не відповідає дійсності, адже реальна інфляція за березень, за даними Національного банку, вже у 2 рази більша.  

Відео повного випуску "Економіка майбутнього" за 19 травня

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Самопоміч Бюджет-2018 Бюджет Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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