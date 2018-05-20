Міф про перемогу Гройсмана щодо найбільшого бюджету України за 27 років руйнується, – Семенуха

Безпрецедентно великий бюджет в історії України – так охарактеризував Уряд фінансовий план життя країни на 2018 рік. Проте за гучними заявами приховані маніпулятивні цифри.

Таку думку у своєму відеоблозі "Економіка майбутнього" висловив народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

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На його переконання, сукупний бюджет країни, розміром у більш ніж трильйон гривень, став можливим лише завдяки інфляції та стрімкій девальвації гривні, а збільшення доходів держави лишається лише на словах чиновників.

Міф про перемогу уряду Гройсмана у битві за начебто найбільший бюджет країни за всі роки незалежності руйнується, якщо перевести доходи у доларовий еквівалент. Так, дохідна частина бюджету становить 31 мільярд доларів, тобто Україна лише наблизились до рівня доходів 2007 року. А до справді рекордних 47 мільярдів, які вона мала у 2012 році, ще далеко,

– зазначив Семенуха.