Міфи про чищення зубів, в які не варто вірити

Чищення зубів – це щоденна та буденна справа, над якою ми рідко задумуємось. Однак є й суперечливі питання: як часто потрібно чистити зуби чи як правильно обрати зубну щітку.

Як часто потрібно чистити зуби: два чи більше разів

Є цілі ритуали зранку: у когось спочатку душ, потім сніданок; інші – спочатку до столу, потім у ванну. Як краще? Після сну на зубах завжди є наліт, який краще зчистити щіткою, чим з’їсти разом з їжею. Але і після сніданку треба видалити залишки їжі.

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Тому перший раз потрібно чистити зуби після пробудження, а другий раз – після їжі. Повторно краще використати зубну нитку і ополіскувач, тоді свіжість збережеться надовго.

І, звичайно ж, увечері перед сном слід проводити очищення порожнини рота із застосуванням щітки і зубної нитки. Бездоганна чистота зубів на ніч – запорука здоров’я.

Жорстка щітка шкідлива для ясен

Якщо немає захворювання ясен, то вибір щітки залежить від індивідуальних переваг. Деякі упевнені, що чим м’якша щітка, тим безпечніша вона для ясен. Але тільки жорстка щітка може прибрати наліт. Рухи мають бути спрямовані строго уздовж осі зубів, від кореня, тоді травмування ясен практично не відбувається.

Від харчування не залежить здоров'я зубів

Для здоров’я зубів потрібний кальцій, який міститься в молочних продуктах. Окрім того, правильне харчування зберігає здоров'я всього організму та довголіття зубів. Тож від того, що ви їсте – залежить, як часто ви будете потрапляти до стоматолога.