Міфи та корисні властивості про каву: топ-5 фактів
"Здоров'я 24" пропонує до вашої уваги найцікавіші матеріали про дослідження властивостей запашної кави.
1. Кава корисна для профілактики низки хвороб
Вживання кількох чашок кави на день знижує ризик діабету. І не тільки.
2. Вчені назвали топ-3 міфи про каву, яких варто позбутися
Багато хто не уявляє свого ранку без чашки запашної кави, яка додає бадьорості та допомагає відновити життєву енергію. Та дехто каву не п'є – через її шкідливість. Та чи це правда?
3. Кава сприяє схудненню, – дослідження
Ранкова кава підвищує рівень концентрації та енергії, а також допомагає втратити вагу.
4. Чому пити каву натщесерце шкідливо
Надмірне вживання кави може нашкодити серцево-судинній і нервовій системам. Але не лише кількість випитої кави має значення, а й час коли ви її п'єте. Ранкова кава натщесерце може бути шкідливою для шлунку.
5. Як правильно пити каву
Якщо ви дуже любите каву і не можете собі у ній відмовити, то вам варто знати три прості правила, щоб кава справді не нашкодила вашому здоров'ю.