У Старому Салтові активно обговорюють злочин. Також тут висувають свої версії інциденту.

Актуально Дідусеві стало погано: на Харківщині прощаються з 6-річною Мирославою Третяк – фото

Чому вбили Мирославу Третяк: що кажуть у Старому Салтові

Дехто з місцевих вважає однією з причин цькування хлопця з боку її рідні. Як зауважила місцева жителька Світлана, вони над ним постійно знущалися.

Дідусь одного разу по двору з вилами бігав. Богдана вічно задирали, може, з помсти зважився на такий крок,
– каже жінка.

За другою версією, з дітьми в той нещасливий вечір міг перебувати дорослий чоловік. Однак у поліції цю інформацію не підтвердили.

До теми "Маячня": мати хлопця, підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк, каже, що діти були не самі

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: головне

  • Дівчинка зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Вона пішла гуляти та не повернулась.
  • До пошуків Мирослави залучили волонтерів і правоохоронців.
  • Тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли у покинутій будівлі.
  • Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Мирослави – 13-річного Богдана Ф. – сусіда та друга дівчинки.
  • Суд вже обрав йому запобіжний захід: місяць підліток перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей.
  • Крім того, він уже зізнався у скоєному. Зауважимо, що раніше за хлопцем помічали жорстокі дії. Так, у 4 класі хлопчик вбив 3 цуценят.