Міг помститися: жителі Старого Салтова оприлюднили версії вбивства Мирослави Третяк

Напередодні у Старому Салтові на Харківщині жорстоко вбили 6-річну Мирославу Третяк. Підозрюваним у злочині є 13-річний Богдан Ф. Місцеві жителі вважають, що школяр пішов на такий крок, аби помститися за цькування з боку її рідні.

У Старому Салтові активно обговорюють злочин. Також тут висувають свої версії інциденту.

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Дехто з місцевих вважає однією з причин цькування хлопця з боку її рідні. Як зауважила місцева жителька Світлана, вони над ним постійно знущалися.

Дідусь одного разу по двору з вилами бігав. Богдана вічно задирали, може, з помсти зважився на такий крок,

– каже жінка.

За другою версією, з дітьми в той нещасливий вечір міг перебувати дорослий чоловік. Однак у поліції цю інформацію не підтвердили.

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