Міг помститися: жителі Старого Салтова оприлюднили версії вбивства Мирослави Третяк
Джерело:Newsroom
Напередодні у Старому Салтові на Харківщині жорстоко вбили 6-річну Мирославу Третяк. Підозрюваним у злочині є 13-річний Богдан Ф. Місцеві жителі вважають, що школяр пішов на такий крок, аби помститися за цькування з боку її рідні.
У Старому Салтові активно обговорюють злочин. Також тут висувають свої версії інциденту.
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Дехто з місцевих вважає однією з причин цькування хлопця з боку її рідні. Як зауважила місцева жителька Світлана, вони над ним постійно знущалися.
Дідусь одного разу по двору з вилами бігав. Богдана вічно задирали, може, з помсти зважився на такий крок,
– каже жінка.
За другою версією, з дітьми в той нещасливий вечір міг перебувати дорослий чоловік. Однак у поліції цю інформацію не підтвердили.
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Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: головне
- Дівчинка зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Вона пішла гуляти та не повернулась.
- До пошуків Мирослави залучили волонтерів і правоохоронців.
- Тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли у покинутій будівлі.
- Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Мирослави – 13-річного Богдана Ф. – сусіда та друга дівчинки.
- Суд вже обрав йому запобіжний захід: місяць підліток перебуватиме у приймальнику-розподільнику для дітей.
- Крім того, він уже зізнався у скоєному. Зауважимо, що раніше за хлопцем помічали жорстокі дії. Так, у 4 класі хлопчик вбив 3 цуценят.