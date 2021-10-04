Слідчі встановили, що цей чоловік міг запобігти екологічній катастрофі, яка сталася у 2019 році. Про оголошення підозри повідомили 4 жовтня.

Нещодавно Аварія танкера Delfi в Одесі: екскапітану порту "Південний" повідомили про підозру

Знав про порушення та змовчав

За даними правоохоронців, підозрюваний у день аварії перебував на кораблі морської охорони. Судно тоді несло бойове чергування в морі поблизу Одеського морського порту.

Службовець нібито знав про наявні порушення у танкера. Проте не вжив заходів щодо його затримання та конвоювання до найближчого порту, хоч і був командиром.

Нові дані про стан судна

Прикордонники після аварії встановили, що танкер перетнув кордон України без необхідних документів. Окрім цього, кількість екіпажу була меншою за необхідну – 3 замість 5 осіб.

Експерти вважають, що в судна був і незадовільний технічний стан. Зокрема, не працювали головні двигуни, був відсутній один із якорів і нестабільно працювали системи зв'язку. Ще на Delfi не було палива та провізії, що створювало передумови до загрози життю та здоров'ю членів екіпажу.

Яке покарання можливе Колишньому капітану оголосили підозру за статтею про недбале ставлення військової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду. Також у справи є припис "вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану". Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

Основне про цю аварію