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      "Міг бути витік інформації": на Рівненщині попрощалися із бійцем, який загинув на Донбасі

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      У селі Війниця, що на Рівненщині, попрощалися з військовим Русланом Кондратюком, який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині.

      37-річний чоловік служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, був водієм. Уклав контракт із ЗСУ на початку листопада 2018 року, пішов служити добровольцем. 

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      Автомобіль, у якому він їхав на позицію, потрапив під ворожий обстріл. Двоє побратимів хлопця, які також були всередині, борються за життя у лікарні. 

      Думаю, що був витік інформації. Адже їх "вели", лише по їх машині влучили,
      – зазначив командир батальйону 24 механізованої бригади ЗСУ Максим Гребеннік.

      Провести захисника в останню путь в рідному селі прийшли сотні людей.


      У чоловіка залишилися 16-річний син та 7-річна донька

      Ще зовсім нещодавно Руслан приїжджав додому у відпустку.

      Сидячи в родинному колі казав – дуже щасливий, що нарешті вдома,
      – пригадала знайома загиблого Євгенія Якимчук.

      Тоді бабуся попросила внука більше не їхати на передову, але той не погодився. "Поїду. Хто ж, як не я?", – відповів їй Кондратюк.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Рівне
      Джерело: 24 канал
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