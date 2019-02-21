"Міг бути витік інформації": на Рівненщині попрощалися із бійцем, який загинув на Донбасі

У селі Війниця, що на Рівненщині, попрощалися з військовим Русланом Кондратюком, який загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання на Донеччині.

37-річний чоловік служив у 24 окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, був водієм. Уклав контракт із ЗСУ на початку листопада 2018 року, пішов служити добровольцем.

Читайте також: Митці створили унікальну виставку речей загиблих на Донбасі: зворушливі фото

Автомобіль, у якому він їхав на позицію, потрапив під ворожий обстріл. Двоє побратимів хлопця, які також були всередині, борються за життя у лікарні.

Думаю, що був витік інформації. Адже їх "вели", лише по їх машині влучили,

– зазначив командир батальйону 24 механізованої бригади ЗСУ Максим Гребеннік.

Провести захисника в останню путь в рідному селі прийшли сотні людей.



У чоловіка залишилися 16-річний син та 7-річна донька

Ще зовсім нещодавно Руслан приїжджав додому у відпустку.

Сидячи в родинному колі казав – дуже щасливий, що нарешті вдома,

– пригадала знайома загиблого Євгенія Якимчук.

Тоді бабуся попросила внука більше не їхати на передову, але той не погодився. "Поїду. Хто ж, як не я?", – відповів їй Кондратюк.