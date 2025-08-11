Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про вбивство політика у Колумбії?

Сенатор Мігель Урібе Турбай, 39-річний кандидат у президенти Колумбії, помер через два місяці після того, як в нього вистрілили під час передвиборчої кампанії в Боготі.

Під час свого виступу перед прихильниками у червні Урібе отримав вогнепальне поранення в голову. Кілька нейрохірургічних операцій, проведених після нападу, не допомогли його врятувати. Політик помер близько 2-ї години ночі 11 серпня.

Спочивай з миром, кохання всього мого життя,

– написала його дружина Марія Клаудія Таразона в інстаграм.

За підозрою у замаху на вбивство та незаконному зберіганні зброї затримали шістьох осіб, включно з підлітком, який перебував на місці злочину. Вирок йому планують оголосити 27 серпня. Розслідування триває, особу замовника вбивства ще не встановлено.

Як пише Bloomberg, цей інцидент я найяскравішою ознакою руйнування стабільності у Колумбії за рік до того, як президент Густаво Петро має залишити посаду. Вбивство Урібе, ймовірно, змінить президентські перегони в Колумбії 2026 року, в яких поки що немає чіткого лідера, і потенційно відсуне на другий план кандидатів, які сподіваються захистити спадщину Петро.