Міграційна криза в Європі: які країни не підтримали пакт ООН

У середу, 14 листопада, Чехія поповнила ряди країн Європейського Союзу, які відмовляються від пакту Організації Об'єднаних Націй щодо міграції. Дебати щодо підписання цього документу відбуваються і у парламенті Болгарії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Значна кількість осіб втікає від конфліктів та бідності на Близькому Сході, в Африці – у Європі зафіксовано найбільший приплив мігрантів з часів Другої світової війни.

Договір про упорядковану міграцію було затверджено в липні 2018 року усіма 193 членами ООН, окрім Сполучених Штатів. Міграційний пакт ООН, який регулюватиме поводження з людьми, які мігрують, планують офіційно затвердити у Марокко в грудні 2018-го. Документ стосується питань захисту мігрантів та їх інтеграції у суспільство нових країн.



Кількість мігрантів зростає

"Чехія давно підтримує принцип відокремлення нелегальної міграції від законної. Остаточний текст договору не відображає цих прагнень", – наголосив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр республіки Річард Брабек.

Чеські побоювання були розділені правими урядами Угорщини та Австрії, які також заявили, що не підпишуть угоду.

Рада міністрів Болгарії також не підтримує пакт ООН, парламент держави повинен голосувати щодо цього питання в середу, 14 листопада.

Про що йдеться у міжнародному пакті ООН щодо міграції? 34-сторінковий договір про міграцію пояснює загальний підхід до міграції по всьому світу та включає в себе 23 завдання, які спрямовані на покращення організації потоків біженців, визначення та захист їх прав. Країни-учасниці погоджуються зменшувати тиск на країни з великою кількістю мігрантів та сприяти інтеграції цих людей у суспільство.