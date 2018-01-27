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Міграційна служба перевіряє всіх, хто отримав громадянство за роки незалежності

23:08, 27 січня 846 Читать новость на русском
В Україні перевірять всіх, хто отримав громадянство за роки незалежності
В Україні перевірять всіх, хто отримав громадянство за роки незалежності / Фото з відкритих джерел

Державна міграційна служба почала перевірку всіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності країни.

Про це повідомив на річній підсумковій колегії МВС керівник Державної міграційної служби України Максим Соколюк, передає УНІАН.

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За словами чиновника, зафіксовано випадки, коли суди приймають рішення про проживання в Україні на підставі фейкових довідок про проживання в Україні до 1991 року, виданих посадовими особами міграційної служби, що дає підставу для незаконного отримання іноземцями українського громадянства.

Розпочата робота з повної перевірки підстав набуття українського громадянства за всі роки незалежності. Особливу увагу буде приділено отриманню громадянства за новим свідоцтвом про народження особи та на підставі рішень судів про встановлення факту проживання нею в Україні до 1991 року,
– сказав Соколюк.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив, що такі випадки є неприпустимими.

"Я хочу всім працівникам ДМС сказати, що ми з цим не будемо миритися. Найближчим часом ми зробимо певні висновки, і вас чекає серйозна кадрова робота, в тому числі щодо лазівок, що виникли, і того, як їм запобігти. Такі випадки не є системними, але міграційна система, громадянство України, паспорти – це повинна бути скеля, на яку можна забратися тільки за законом", – підкреслив він.

Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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