Міхалок і "Ляпис-98" проведуть тур на честь культового альбому "Ты кинула"

Спадщина легендарного гурту "Ляпис Трубецкой" продовжує жити в рамках нового колективу Сергія Міхалка – оркестру "Ляпис-98".

Цьогоріч знаменитому альбому "Ты кинула" виповнюється 20 років. Для "Космічного цирку аутсайдерів" на чолі з художнім керівником Сергієм Міхалком ця дата особлива. Тому на честь події "Ляпис-98" розпочинає великий світовий тур. Попереду концерти в Україні, Білорусі, Ізраїлі, потім виступи в Європі, а восени 2018-го колектив вирушить до США і Канади.

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Найближчі візити "Ляпис-98" – Біла Церква (8 березня), Запоріжжя (9-го), Кривий Ріг (10-го) і прифронтовий Маріуполь (11-го). Протягом туру Міхалок і компанія двічі завітають до Києва – 4 квітня і 14 грудня, коли у Палаці спорту відбудеться фінальний концерт-святкування.

Альбом "Ты кинула" став не тільки нашим дебютом, але й виявився найпопулярнішим альбомом кінця 1990-х. Ми миттєво перейшли із розряду самодіяльних артистів у вищу лігу рок-н-ролу з гастролями по всьому світу і переповненими стадіонами. Майже всі пісні стали народними хітами, їх знають напам'ять уже кілька поколінь фанів. Ми хочемо відсвяткувати день народження цієї епічної платівки масштабним світовим туром з безпрецедентною, майже тригодинною програмою Найкращі хіти часів "Ляписа Трубецкого", мегатонни звуку, авторські інсталяції і світлове шоу, море гумору та позитиву! Ми як і раніше в авангарді виконавців ррррррррадикального шансона. Хлопчина сідає в "Зеленоглазое такси" і мчить крізь "Метелици" заради тієї, яка "В платье белом" "Кинула" його і помчала в "Евпаторию"... "А-у" хлопці, шо за "Абы-чё"? Чекаємо всіх на капітальних виставах! – поділився емоціями Сергій Міхалок.

"Ляпис-98" – це барабани Дениса Шурова, бас – Дениса Стурченко, тромбон – Івана Галушко, труба – Владислава Сенкевича, гітара – Павла Третяка і, звичайно, вокал Сергія Міхалка. Автор відеоінсталяцій – Руслан Вашкевич, один з найвідоміших білоруських концептуальних художників. Перший концерт цього виняткового колективу відбувся навесні 2016 року, і гурт практично відразу вирушив у тур Україною, Білоруссю та Європою. Напередодні нового 2017 року у Мінську відбувся перший концерт Сергія Міхалка і оркестру "Ляпис-98": після довгої відсутності музиканта на батьківщині всі квитки на цей історичний виступ були продані за кілька годин, що стало абсолютним рекордом для білоруського шоу-бізнесу.

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Кожен концерт "Ляпис-98" проходить з незмінними аншлагами – глядачі поспішають почути улюблені хіти, тому квитки розлітаються за довго до концерту. У Європі вже відбулися перші концерти "Ляпис-98" – публіка дуже скучила за улюбленими хітами, тому всі концерти пройшли з аншлагом. У музичному арсеналі оркестру виключно золоті хіти гурту "Ляпис Трубецкой": "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" та інші. Божевільна енергетика, драйв, розмови та історії Сергія Міхалка, зустрічі з поетом Юзиком Кілєвічем і багато іншого чекають на глядачів на великих знакових концертах оркестру "Ляпис-98".

Дивіться кліп на пісню "Ты кинула":

Хто такі "Ляпис Трубецкой"? Це – культова білоруська панк-рок-група, названа на честь комічного героя роману Ільфа і Петрова "Дванадцять стільців", поета-халтурника Никифора Ляписа, який друкувався під псевдонімом Трубецкой. За 25 років діяльності "Ляпис Трубецкой" випустив 13 повноформатних альбомів, зняв кілька десятків відеокліпів, а також отримав велику кількість музичних нагород. 31 серпня 2014 року Сергій Міхалок повідомив про припинення діяльності "Ляписа Трубецкого", а вже 1 вересня заявив про створення нової формації – групи BRUTTO, яка 12 вересня 2014 року представила дебютний альбом Underdog.