В Ізмаїлі Одеської області водій мопеда застрелив поліцейського під час перевірки документів. Загиблим виявився 34-річний Михайло Сорока, у нього залишилися дружина та двоє малих дітей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одещини.

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Що відомо про поліцейського, який загинув на Одещині?

Поліцейським, якого зловмисник застрелив в Ізмаїлі 5 серпня, виявився Михайло Сорока.

В 34-річного поліцейського залишилися дружина та двоє маленьких діток,

– зазначається у повідомленні.

Михайло народився в Ізмаїлі. У 2008 році він закінчив академію внутрішніх справ та "присвятив своє життя служінню українському народові".

За життя він працював у різних підрозділах поліції Одещини: був оперативником, дільничним, ювенальним поліцейським та інспектором сектору реагування патрульної поліції Ізмаїльського районного відділу.

"Справжній офіцер – чесний, принциповий, відданий справі та готовий стати на захист всіх, хто цього потребував. Поліцейський ніколи не уникав труднощів і не відступав перед небезпекою. Михайло був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Для колег – не лише надійним товаришем, а й людиною з великим серцем", – розповіли у поліції.

У Нацполіції висловили щирі співчуття родині, близьким та друзям Михайла.