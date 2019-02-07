Михайлик вимагає експертизу кулі закордоном, аби українські слідчі не сфальсифікували докази

Одеський громадський активіст та політик Олег Михайлик наполягає провести експертизу вилученої з його легені кулі в Німеччині, аби українські правоохоронці не підмінили речовий доказ і не сфальсифікували слідство.

Про це він заявив на першій прес-конференції після повернення в Україну, повідомляє одеський журналіст Катерина Петренко.

Читайте також: Фактично Одесою править банда, – активіст Михайлик про причину замаху на нього

Ми з адвокатом наполягаємо, аби експертизу вилученої кулі провели в Мюнхенському кримінальному інституті, що уникнути підміни кулі українськими правоохоронцями з метою фальсифікації слідства. Але після операції Генпрокуратура України не вказала про необхідність проведення експертизи кулі в одному з найкращих кримінальних інститутів Німеччини, а натомість закидала німецького прокурора вимогами терміново повернути кулю і не проводити експертизу,

– прокоментував Михайлик.

За його словами, сьогодні триває листування між німецькими та українськими правоохоронцями, аби вирішити міжнародні правові питання. Натомість адвокат громадського діяча Вадим Оксюта повідомив, що в Україні відповідно до процесуального кодексу і закону про судову експертизу не передбачено проведення судових експертиз за кордоном.



Активіст Олег Михайлик вимагає чесного слідства

"До матеріалів слідства долучать висновок лише проведеної в Україні балістичної експертизи. Навіть якби ГПУ і дала б клопотання на проведення експертизи закордоном, її висновок не долучать до матеріалів слідства", – прокоментував Оксюта.

Але експертиза постраждалому закордоном потрібна, аби її висновок порівняти з висновком української експертизи і уникнути фальсифікацій слідства. Справа в тім, що Михайлик не довіряє вітчизняним правоохоронним органам через саботаж і ненадання ними документів німецькій стороні та їх брехню щодо відкликання потерпілим державної охорони.

Читайте також: "Куля була дуже глибоко": активіст Михайлик розповів про перенесену у Німеччині операцію

Адвокат Михайлика додає, що нинішній стан слідства теж викликає підозру у фальсифікації.

Патрони, які знайшли у затриманих грузинів, не підходять до вилученого у них пістолету. Патрони застряють у патроннику. Як на мене, йде фальсифікація певних доказів. Ми не будемо допомагати поліції призначити винних,

– прокоментував адвокат потерпілого.

Німецьку сторону попрохали не допустити пошкодження кулі, яка б унеможливила проведення експертизи в Україні. Відтак, якщо експертизу в Україні також проведуть, куля стане повноцінним речовим доказом у справі і допоможе визначити, чи дійсно стріляли з вилученої у грузинів зброї.

Хто такий Олег Михайлик? Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика? Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.