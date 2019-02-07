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      Михайлик вимагає експертизу кулі закордоном, аби українські слідчі не сфальсифікували докази

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      Михайлик наполягає на експертизі кулі закордоном, аби українські правоохоронці не сфальсифікували слідство
      Михайлик наполягає на експертизі кулі закордоном, аби українські правоохоронці не сфальсифікували слідство / Фото 24 каналу

      Одеський громадський активіст та політик Олег Михайлик наполягає провести експертизу вилученої з його легені кулі в Німеччині, аби українські правоохоронці не підмінили речовий доказ і не сфальсифікували слідство.

      Про це він заявив на першій прес-конференції після повернення в Україну, повідомляє одеський журналіст Катерина Петренко.

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      Ми з адвокатом наполягаємо, аби експертизу вилученої кулі провели в Мюнхенському кримінальному інституті, що уникнути підміни кулі українськими правоохоронцями з метою фальсифікації слідства. Але після операції Генпрокуратура України не вказала про необхідність проведення експертизи кулі в одному з найкращих кримінальних інститутів Німеччини, а натомість закидала німецького прокурора вимогами терміново повернути кулю і не проводити експертизу,
      – прокоментував Михайлик.

      За його словами, сьогодні триває листування між німецькими та українськими правоохоронцями, аби вирішити міжнародні правові питання. Натомість адвокат громадського діяча Вадим Оксюта повідомив, що в Україні відповідно до процесуального кодексу і закону про судову експертизу не передбачено проведення судових експертиз за кордоном.


      Активіст Олег Михайлик вимагає чесного слідства

      "До матеріалів слідства долучать висновок лише проведеної в Україні балістичної експертизи. Навіть якби ГПУ і дала б клопотання на проведення експертизи закордоном, її висновок не долучать до матеріалів слідства", – прокоментував Оксюта.

      Але експертиза постраждалому закордоном потрібна, аби її висновок порівняти з висновком української експертизи і уникнути фальсифікацій слідства. Справа в тім, що Михайлик не довіряє вітчизняним правоохоронним органам через саботаж і ненадання ними документів німецькій стороні та їх брехню щодо відкликання потерпілим державної охорони.

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      Адвокат Михайлика додає, що нинішній стан слідства теж викликає підозру у фальсифікації.

      Патрони, які знайшли у затриманих грузинів, не підходять до вилученого у них пістолету. Патрони застряють у патроннику. Як на мене, йде фальсифікація певних доказів. Ми не будемо допомагати поліції призначити винних,
      – прокоментував адвокат потерпілого.

      Німецьку сторону попрохали не допустити пошкодження кулі, яка б унеможливила проведення експертизи в Україні. Відтак, якщо експертизу в Україні також проведуть, куля стане повноцінним речовим доказом у справі і допоможе визначити, чи дійсно стріляли з вилученої у грузинів зброї.

      Хто такий Олег Михайлик? Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

      Що відомо про напад на Олега Михайлика? Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.

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      Теги: Новини України Замах на активіста Михайлика Новини Одеси Кримінальні новини Розслідування Поліція ГПУ Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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