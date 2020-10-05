П'яну смертельну ДТП у Броварах міг скоїти Михайло Лудченко: що відомо про поліцейського
Напередодні у Броварах на Київщині сталася смертельна ДТП – п’яний поліцейський на переході збив двох жінок (матір і доньку), і одна з них, на жаль загинула. Офіційно відомо, що за кермом був дільничний офіцер Деснянського управління. У мережі пишуть, що мовиться про Михайла Лудченка.
Імовірний винуватець ДТП у Броварах – Михайло Лудченко: що про нього відомо
Про те, що ДТП міг скоїти Лудченко, у телеграмі написав активіст Сергій Стерненко. Він правоохоронця, зокрема, називає виродком.
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Водій — Лудченко Михайло Леонідович, дільничний офіцер Деснянського управління Національної поліції. П‘яний офіцер,
– зауважив Стерненко.
Активіст додав, що прикладів, коли п’яні поліцейські когось убивають – вже десятки по країні.
За даними місцевих фейсбук-спільнот, правоохоронець є сином чиновниці місцевої міськради Діани Лудченко. І вона є наближеною до мера Броварів Ігора Сапожка, зокрема від його команди знову балотується до Броварської міськради.
Михайло Лудченко / Фото з соцмереж
Михайло Лудченко вже був фігурантом гучних інцидентів
- У 2018 році він із напарниками безпідставно затримали, погрожували та катували трьох хлопців. Ця історія набула широкого резонансу. За таке правопорушення Лудченко та його спільники мали сісти: відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Лудченко тоді був працівником Броварського відділу поліції. І йому вдалося уникнути покарання. Посприяли цьому його матір Діана та особисто Ігор Сапожко.
- Друга історія – пов'язана з тим, що Лудченка вигнали з Броварської поліції за наркотики. За даними ЗМІ, тут йому знову з допомогою покровительства місцевої влади вдалося вийти сухим із води. Так, замість реального терміну, чоловіка просто звільнили. Щоправда, згодом він зміг поновитися на службі в поліції, але уже не в Броварах.
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Основне про смертельну ДТП у Броварах
- 4 жовтня п'яний поліцейський збив на пішохідному переході матір та доньку: Надію та Марину Чамару.
- Від отриманих травм Надія Чамара померла.
- Водій навіть не зупинився на місці трагедії. Він мчав далі, аж доки не врізався у дерево.
- Горе-водієм виявився дільничний офіцер Деснянського управління поліції.
- Винуватець ДТП намагався втекти, але зрештою його затримали правоохоронці.
- Крім того, чоловіка звільнили з правоохоронних органів.