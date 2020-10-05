Михайло Лудченко – імовірний винуватець п’яної смертельної ДТП у Броварах: що про нього відомо / Соцмережі

Напередодні у Броварах на Київщині сталася смертельна ДТП – п’яний поліцейський на переході збив двох жінок (матір і доньку), і одна з них, на жаль загинула. Офіційно відомо, що за кермом був дільничний офіцер Деснянського управління. У мережі пишуть, що мовиться про Михайла Лудченка.