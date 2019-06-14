Михайло Терентьєв витратив на міст Кличка ще 74 млн грн
Директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв підписав 12 червня 2019 року протокол на 74 млн грн, щоб добудувати "міст Кличка" в Києві.
Про це повідомив журналіст Сергій Грішин на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши до повідомлення протокол узгодження договірної ціни.
"Михайло підписав ще один протокол 12 червня на 74 млн грн, щоб ще трохи добудувати "міст Кличка", – написав Грішин.
"Ну, в принципі, чого соромитися, 26 травня відкрили міст, але продовжують його добудовувати", – додав він.
Крім того, журналіст зазначив, що його джерела повідомляють про намір Терентьєва балотуватися до Верховної Ради України по мажоритарному округу.
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