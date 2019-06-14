11:39
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Михайло Терентьєв витратив на міст Кличка ще 74 млн грн

      440 Читать новость на русском
      Михайло Терентьєв
      Михайло Терентьєв / kyiv.solydarnist.org

      Директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв підписав 12 червня 2019 року протокол на 74 млн грн, щоб добудувати "міст Кличка" в Києві.

      Про це повідомив журналіст Сергій Грішин на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши до повідомлення протокол узгодження договірної ціни.

      "Михайло підписав ще один протокол 12 червня на 74 млн грн, щоб ще трохи добудувати "міст Кличка", – написав Грішин.

      "Ну, в принципі, чого соромитися, 26 травня відкрили міст, але продовжують його добудовувати", – додав він.

      Крім того, журналіст зазначив, що його джерела повідомляють про намір Терентьєва балотуватися до Верховної Ради України по мажоритарному округу.

      blog_ava
      Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
      сьогодні
      17714
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Міст Кличка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      сьогодні , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 2251
      День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      сьогодні , 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      Ірина Полицька 3022
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      сьогодні , 08:40 Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      Олексій Чибісов 1858
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      13 червня , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 2500
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук