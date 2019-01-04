Михайлюк кумедно привітався з Леброном Джеймсом прямо під час матчу: відео
Український баскетболіст "Лейкерс" Святослав Михайлюк, перебуваючи на лаві запасних під час матчу з "Оклахома-Сіті", привітався із зіркою команди Леброном Джеймсом і потиснув йому руку.
Кумедний момент потрапив у соціальну мережу Twitter.
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Нагадаємо, що 30 грудня український форвард набрав 47 очок в матчі G-ліги, повторивши рекорд результативності в нинішньому сезоні ліги.
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Джерело: 24 Канал
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