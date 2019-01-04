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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Михайлюк кумедно привітався з Леброном Джеймсом прямо під час матчу: відео

      904 Читать новость на русском
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      Український баскетболіст "Лейкерс" Святослав Михайлюк, перебуваючи на лаві запасних під час матчу з "Оклахома-Сіті", привітався із зіркою команди Леброном Джеймсом і потиснув йому руку.

      Кумедний момент потрапив у соціальну мережу Twitter.

      Читайте також: НБА: Лень провів феєричний матч проти "Вашингтона", Михайлюк набрав 5 очків з "Оклахомою"

      Нагадаємо, що 30 грудня український форвард набрав 47 очок в матчі G-ліги, повторивши рекорд результативності в нинішньому сезоні ліги.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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