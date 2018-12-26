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      Михайлюк набрав 6 очок у переможному матчі "Лейкерс" проти "Голден Стейт": відео

      91 Читать новость на русском
      "Лейкерс" розгромили "Голден Стейт"
      "Лейкерс" розгромили "Голден Стейт" / nba.com

      Український легкий форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь у розгромі "Голден Стейт" на виїзді (127:101).

      "Голден Стейт Ворріорс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)

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      Українець вийшов на паркет на останні дві хвилини, коли результат матчу вже було вирішено. Від дій Міхалюйка нічого не залежало, йому двічі вдалося кинути 3-очкові кидки – обидва точні. Таким чином українець набрав 6 очок.

      Михайлюк набрав очки в НБА вперше з 17 грудня, коли він приніс команді 5 очок в грі з "Вашингтоном".

      Відеоогляд матчу Голден Стейт – Лейкерс

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      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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