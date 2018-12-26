Михайлюк набрав 6 очок у переможному матчі "Лейкерс" проти "Голден Стейт": відео

Український легкий форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь у розгромі "Голден Стейт" на виїзді (127:101).

"Голден Стейт Ворріорс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 101:127 (25:32, 25:33, 32:26, 19:36)

Читайте також: Українець Михайлюк хоче більше ігрової практики

Українець вийшов на паркет на останні дві хвилини, коли результат матчу вже було вирішено. Від дій Міхалюйка нічого не залежало, йому двічі вдалося кинути 3-очкові кидки – обидва точні. Таким чином українець набрав 6 очок.

Михайлюк набрав очки в НБА вперше з 17 грудня, коли він приніс команді 5 очок в грі з "Вашингтоном".

Відеоогляд матчу Голден Стейт – Лейкерс

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24