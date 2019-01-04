Михайлюк провів черговий результативний матч за фарм-клуб "Лейкерс": відео

Український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк знову отримав ігрову практику у складі фарм-клубу "Саут Бей Лейкерс", який виступає у G-Лізі. Цього разу його команда поступилася "Оклахома-Сіті Блю" 107:114.

Михайлюк отримав максимальні в своїй команді 30 хвилин ігрового часу, відзначившись 20 очками (3/9 двоочкових, 4/9 триочкових, 2/5 штрафних), 5 передачами та 2 підбираннями при 4 втратах та 1 фолі. Показник "+/-" українця, який став найрезультативнішим у складі своєї команди, склав "+5" балів.

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Відео моментів Михайлюка у матчі за "Саут Бей Лейкерс"

Варто нагадати, що саме Михайлюк у гра за "Саут Бей Лейкерс" встановив рекорд сезону у G-Лізі.