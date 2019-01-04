16:59
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Михайлюк провів черговий результативний матч за фарм-клуб "Лейкерс": відео

      279 Читать новость на русском
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      Український захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк знову отримав ігрову практику у складі фарм-клубу "Саут Бей Лейкерс", який виступає у G-Лізі. Цього разу його команда поступилася "Оклахома-Сіті Блю" 107:114.

      Михайлюк отримав максимальні в своїй команді 30 хвилин ігрового часу, відзначившись 20 очками (3/9 двоочкових, 4/9 триочкових, 2/5 штрафних), 5 передачами та 2 підбираннями при 4 втратах та 1 фолі. Показник "+/-" українця, який став найрезультативнішим у складі своєї команди, склав "+5" балів.

      Читайте також: Топ-100 моментів НБА у 2018 році: відео

      Відео моментів Михайлюка у матчі за "Саут Бей Лейкерс"

      Варто нагадати, що саме Михайлюк у гра за "Саут Бей Лейкерс" встановив рекорд сезону у G-Лізі

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 262
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:30 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      сьогодні , 15:00 Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      Олексій Чибісов 1298
      Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      сьогодні , 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      Альона Захарова 806
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Австрійські уболівальники засвистали гімн Росії
       15 листопада 2014 , 20:50
      "Динамо" є головним претендентом на вінгера "Валенсії"
       22 липня 2015 , 18:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук