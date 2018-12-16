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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Михайлюк провів найкращий матч в НБА й допоміг "Лейкерс" перемогти: відео

      180 Читать новость на русском
      Михайлюк провів найкращий матч в НБА за Лейкерс
      Михайлюк провів найкращий матч в НБА за Лейкерс / UkrBasket.info

      "Лейкерс" українського баскетболіста Святослава Михайлюка зумів здобути впевнену перемогу в матчі регулярного чемпіонату НБА.

      "Шарлотт" – "Лейкерс" 100:128 (22:32, 28:25, 17:40, 33:31)

      Читайте також: Михайлюк зіграв 9 хвилин за "Лейкерс", але не допоміг команді перемогти: відео

      Гості зустрічі виграли дві чверті. У першій відставання "Шарлотт" склало десять очок. У другій 12-хвилинці господарі паркету дещо скоротили відставання, чим і розгнівали гостей. У третій чверті, яка й стала вирішальною, "Лейкерс" розгромили свого суперника 17:40. Таким чином останні 12 хвилин були формальністю.

       

       

      Наставник "Лейкерс" дав шанс захиснику збірної України Святославу Михайлюку. Він сповна скористався ігровим часом в кінцівці зустрічі проти "Шарлотт". За 18 хвилин на паркеті Михайлюк набрав 12 очок, зробив одне підбирання і віддав 4 результативні передачі. Михайлюк опинився серед п'яти найкращих гравців "Лейкерс" у грі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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