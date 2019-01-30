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      Михайлюк провів відмінну гру за "Лейкерс", але його команда програла: відео

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      Михайлюк провів відмінну гру за Лейкерс
      Михайлюк провів відмінну гру за Лейкерс / twitter.com/AlbaEmilian

      Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий матч за одну з найбільш зіркових команд США – "Лейкерс". Однак клубу з Лос-Анджелеса знову не вдалося виграти попри відмінну гру українця.

      Лейкерс – Філадельфія 105:121 (20:39, 33:25, 28:32, 24:25)

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      Нахабні гості з Філадельфії у першій же чверті захопили ініціативу й вирвалися вперед +19 очок. На старті другої 12-хвилинки "Філадельфія" спробувала наростити перевагу. Однак гостинні "Лейкерс" провели декілька хороших атак і скоротили відставання з +24 до +8.

      У двох наступних чвертях "Філадельфія" впевнено почувалася на чужому паркеті й не дозволялася "Лейкес" наблизитися у рахунку. Відтак впевнена перемога команди зі східної конференції.

      Український баскетболіст "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату проти "Філадельфії". Українець провів на паркеті майже 28 хвилин.

      За цей час він набрав 7 очок, зробив 5 підбирань, зробив 2 результативні передачі, 2 перехоплення та 1 втрату, а також двічі сфолив.

      Михайлюк реалізував 3 з 11 кидків з гри, в тому числі 1 з 7 триочкових. Коефіцієнт його корисності склав 4.

       

       

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      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
      Джерело: 24 Канал
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