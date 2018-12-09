Михайлюк став найкращим гравцем у переможному матчі "Лейкерс", Лень допоміг перемогти "Атланті"

У ніч на 9 грудня обидва українські баскетболісти, які виступають в НБА, зіграли за свої команди. І принесли їм перемоги.

"Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка грав на виїзді проти "Мемфіса". Прогнозовано, що українець не потрапив у стартову п’ятірку. Однак у підсумку він провів на майданчику понад 23 хвилини. За цей час Михайлюк набрав 11 очок (три з шести трьохочкових) та зробити три підбирання. Його ефективність склала +25, і він став найефективнішим гравцем цієї зустрічі. "Лейкерс" ж переміг.

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Мемфіс – Лейкерс 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)

Допоміг перемогти своїй команді ще один українець – Олексій Лень. Його "Атланта" перервала програшну серію, і на домашньому майданчику здолала "Денвер". Початок для господарів виявився традиційно провальним, коли після першої чверті відставання було двозначне. Скоротити його вдалося у другій чверті, а вийти вперед – у третій. Згодом – святкувати перемогу.

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Лень провів у цій грі понад 16 хвилин. Він тричі влучив з гри, зробив чотири підбирання, а його ефективність склала +7. Кращу ефективність за нього показав лише його партнер Кевін Гуертер.

Атланта – Денвер 106:98 (25:35, 26:31, 35:21, 20:21)