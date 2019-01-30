Михайлюк виконав ефектний данк і шокував фанів "Лейкерс": відео

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який взяв участь в матчі регулярного чемпіонату проти "Філадельфії", виділився не тільки результативними діями. Українець ефектно заносив у свій актив очки.

У другій чверті Михайлюк оформив данк, яким підняв на ноги усіх вболівальників "Лейкерс".

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Українець провів на паркеті майже 28 хвилин.

За цей час він набрав 7 очок, зробив 5 підбирань, зробив 2 результативні передачі, 2 перехоплення та 1 втрату, а також двічі сфолив.

Михайлюк реалізував 3 з 11 кидків з гри, в тому числі 1 з 7 триочкових. Проте це не допомогло "Лейкерс" уникнути поразки.

Що таке данк?

Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – в 2 очка.

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