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      Михайлюк зіграв 9 хвилин за "Лейкерс", але не допоміг команді перемогти: відео

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      Святослав Михайлюк зіграв за "Лейкерс"
      Святослав Михайлюк зіграв за "Лейкерс" / Twitter

      В черговому матчі НБА "Х'юстон" здолав "Лейкерс", за який виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк, з рахунком 126:111. Українець провів на майданчику 9 хвилин.

      Михайлюк не зумів набрати жодного очка, виконав 1 підбирання та 1 асист. Коефіцієнт його корисності склав "-5".

      Читайте також: "Лейкерс" мінімально здолав "Маямі", Михайлюк набрав 3 очки: відео

      Матч завершився перемогою господарів з перевагою в 15 очок. "Лейкерс" за підсумками зустрічі займають 4-е місце в турнірній таблиці Західної конференції НБА.

      "Х'юстон" – "Лейкерс" 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23)

      Відеоогляд матчу НБА Х'юстон – Лейкерс

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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