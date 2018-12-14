Михайлюк зіграв 9 хвилин за "Лейкерс", але не допоміг команді перемогти: відео

В черговому матчі НБА "Х'юстон" здолав "Лейкерс", за який виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк, з рахунком 126:111. Українець провів на майданчику 9 хвилин.

Михайлюк не зумів набрати жодного очка, виконав 1 підбирання та 1 асист. Коефіцієнт його корисності склав "-5". Читайте також: "Лейкерс" мінімально здолав "Маямі", Михайлюк набрав 3 очки: відео Матч завершився перемогою господарів з перевагою в 15 очок. "Лейкерс" за підсумками зустрічі займають 4-е місце в турнірній таблиці Західної конференції НБА. "Х'юстон" – "Лейкерс" 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23) Відеоогляд матчу НБА Х'юстон – Лейкерс Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24