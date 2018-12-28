Михайлюк зіграв менше хвилини у програшному матчі "Лейкерс": відео
У матчі НБА проти "Сакраменто" (116: 117) український гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провів на паркеті лише 48 секунд.
"Сакраменто Кінгз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)
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Майже за хвилину часу українець встиг заробити один персональний фол. Рейтинг ефективності Святослава склав "-2".
Зазначимо, що "Лейкерс" без травмованого ЛеБрона Джеймса виграли три чверті, але в останній дозволили противнику відігратися і перемогти. Переможний баззер-бітер в активі Богдана Богдановича.
Відеоогляд матчу Сакраменто Кінгз – Лос-Анджелес Лейкерс
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Джерело: 24 Канал
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