Михайлюк зіграв менше хвилини у програшному матчі "Лейкерс": відео

У матчі НБА проти "Сакраменто" (116: 117) український гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провів на паркеті лише 48 секунд.

"Сакраменто Кінгз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)

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Майже за хвилину часу українець встиг заробити один персональний фол. Рейтинг ефективності Святослава склав "-2".

Зазначимо, що "Лейкерс" без травмованого ЛеБрона Джеймса виграли три чверті, але в останній дозволили противнику відігратися і перемогти. Переможний баззер-бітер в активі Богдана Богдановича.

Відеоогляд матчу Сакраменто Кінгз – Лос-Анджелес Лейкерс

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