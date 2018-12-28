12:13
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Михайлюк зіграв менше хвилини у програшному матчі "Лейкерс": відео

      148 Читать новость на русском
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      У матчі НБА проти "Сакраменто" (116: 117) український гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк провів на паркеті лише 48 секунд.

      "Сакраменто Кінгз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" 117:116 (32:34, 29:33, 23:28, 33:21)

      Читайте також: Українська зірка НБА травмувався

      Майже за хвилину часу українець встиг заробити один персональний фол. Рейтинг ефективності Святослава склав "-2".

      Зазначимо, що "Лейкерс" без травмованого ЛеБрона Джеймса виграли три чверті, але в останній дозволили противнику відігратися і перемогти. Переможний баззер-бітер в активі Богдана Богдановича.

      Відеоогляд матчу Сакраменто Кінгз – Лос-Анджелес Лейкерс

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      сьогодні , 12:00 Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      Олексій Чибісов 117
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Фейки против фактов: почему в мире все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами
      сьогодні , 11:30 Фейки против фактов: почему в мире все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами
      Павло Казарін 56
      Як продовжити життя: топ-5 корисних звичок
      сьогодні , 11:01 Як продовжити життя: топ-5 корисних звичок
      Оксана Вербіцька 274
      Всюди зрада: українці вбачають підступ у будь-яких справах
      сьогодні , 10:02 Всюди зрада: українці вбачають підступ у будь-яких справах
      Артем Овдієнко 325
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Баскетбол: "Хімік" наприкінці зустрічі вирвав перемогу у "Дніпро-Азота"
       10 березня 2013 , 09:53
      "Черкаські мавпи" втримали перевагу над "Галичиною"
       12 жовтня 2013 , 13:11
      Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:0
       21 серпня 2014 , 20:59
      Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання
       15 березня 2015 , 14:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук