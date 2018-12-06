Михайлюк зіграв у переможному матчі "Лейкерс", "Атланта" Леня вкотре програла: відео

В ніч на 6 грудня в США було зіграно чергові матчі НБА. У тому числі за участі українських гравців – "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослава Михайлюка приймав "Сан-Антоніо", у той час як Олексій Лень та його "Атланта" вдома протистояла "Вашингтону".

Щодо Леня, то українець знову не потрапив у стартову п’ятірку на матч. цього разу він уступив місце Дуейну Дедмонду. Але свій час він згодом отримав.

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Щодо матчу, то цього разу "Атланта" ще намагалася на початку боротися із суперником, і навіть була попереду в рахунку. Але згодом "Вашингтон" перехопив ініціативу, і першу чверть закінчив у ролі лідера. Її він не віддав до кінця матчу. Вже у другій чверті перевага гостей сягнула понад 20 очок. Дещо скоротити її "Атланті" вдалося у кінці третьої чверті та на початку четвертої чверті (97:103). Але перевести рахунок у свою користь так і не вдалося. у підсумку поразка 117:131.

Атланта – Вашингтон 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)

Щодо Леня, то він отримав менше десяти хвилин. За цей час українець здійснив три спроби закинути з гри (всі невлучно), а також два вдалі підбирання. Його ефективність склала -8.

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Значно більше часу отримав інший українець – Михайлюк у матчі за "Лейкерс" зіграв проти "Сан-Антоніо" понад 11 хвилин. А його команда перемогла 121:113. При цьому все визначилося лише у четвертій чверті.

Лейкерс – Сан-Антоніо 121:113 (31:23, 19:22, 28:37, 43:31)

Михайлюк же у цьому матчі лише один раз вдало кинув трьохочковий (з п’яти спроб), та ще один раз влучив штрафний (другий – мимо). А також зробив одне підбирання у нападі. Попри це, його результативність склала -16.