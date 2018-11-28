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      Михайлюка змусили носити пончики для гравців "Лейкерс": відео

      725 Читать новость на русском
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк

      Український баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк розносив пончики для гравців "озерних".

      Відео, на якому українець виступив в ролі кур'єра, було опубліковано в Instagram Stories форвардом "Лейкерс" Кайлом Кузмою.

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      Нагадаємо, що українець Михайлюк зіграв 12 хвилин у програшному матчі "Лейкерса" проти "Денверу" і набрав 3 очки з 2 підбирання.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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