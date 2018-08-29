Міка Ньютон повернулась в Україну і відгуляла дівич-вечір: фото
Українська співачка Міка Ньютон, яка у 2017 році оголосила про заручини з американцем Крісом Сааведром, відгуляла дівич-вечір у Києві.
Нещодавно артистка прилетіла до України, де свято для неї влаштували давні подруги – доньки депутата Андрія Деркача Ксенія Деркач та Тетяна Литвинова.
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Судячи зі фото, які дівчата виклали в Instagram, вечірка була у рожевих кольорах із запальними танцями та тортом.
Для свого дівич-вечора Міка обрала пишну рожеву сукню, яка приховувала її фігуру. Тому багато фанів співачки припустили, що Ньютон чекає на первістка. Наразі цікавий стан співачка не коментувала.
Міка Ньютон з Крісом Сааведром
Хто така Міка Ньютон? Українська співачка, справжнє ім'я якої Оксана Грицай. У 2011 році з піснею "Angel" представляла Україну на "Євробаченні-2011". Тоді Міка посіла 4 місце.
Після "Євробачення" дівчина переїхала в Каліфорнію.