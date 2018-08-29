Міка Ньютон повернулась в Україну і відгуляла дівич-вечір: фото

Українська співачка Міка Ньютон, яка у 2017 році оголосила про заручини з американцем Крісом Сааведром, відгуляла дівич-вечір у Києві.

Нещодавно артистка прилетіла до України, де свято для неї влаштували давні подруги – доньки депутата Андрія Деркача Ксенія Деркач та Тетяна Литвинова.

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Судячи зі фото, які дівчата виклали в Instagram, вечірка була у рожевих кольорах із запальними танцями та тортом.

Допис, поширений Tanya Terehova (@terehovat) 28 Сер 2018 р. о 10:18 PDT

Допис, поширений Katya (@katya_lava) 28 Сер 2018 р. о 12:48 PDT

Допис, поширений Katya (@katya_lava) 28 Сер 2018 р. о 12:21 PDT

Для свого дівич-вечора Міка обрала пишну рожеву сукню, яка приховувала її фігуру. Тому багато фанів співачки припустили, що Ньютон чекає на первістка. Наразі цікавий стан співачка не коментувала.

Міка Ньютон з Крісом Сааведром

Хто така Міка Ньютон? Українська співачка, справжнє ім'я якої Оксана Грицай. У 2011 році з піснею "Angel" представляла Україну на "Євробаченні-2011". Тоді Міка посіла 4 місце.



Після "Євробачення" дівчина переїхала в Каліфорнію.