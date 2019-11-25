Микола Кулеба із дітьми потрапив у ДТП: всі новини

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми двома синами потрапив в аварію. Усі учасники аварії отримали серйозні травми, старший син Кулеби Тимофій поки не прийшов до тями. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП, однак на відео видно – Кулеба поїхав на червоне світло.

Микола Кулеба потрапив у ДТП: коли і де

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Аварія сталася ввечері у неділю, 24 листопада, на перехресті в селі Чабани Київської області. В автомобіль уповноваженого з прав дитини з правого боку влетів мікроавтобус. У мережу вже потрапило відео з місця аварії, на якому видно – авто Миколи Кулеби розпочало рух на червоне світло.

Відео аварії (обережно, деякі кадри можуть вас шокувати!)



Микола Кулеба – уповноважений президента з прав дитини з 2014 року. У червні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський перепризначив його на цю посаду.

У 2001 році заснував, а у 2002-му очолив благодійну організацію "Відкрите серце". Організація займалася реабілітацією дітей вулиці та створювала спеціальні центри допомоги їм. У 2006 році Микола Кулеба очолив міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей. Український омбудсмен з прав дитини одружений та виховує з дружиною чотирьох дітей.

ДТП за участю Миколи Кулеби: дивіться фото

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Який стан постраждалих?

В аварії серйозно постраждали двоє синів Кулеби – 19-річний Тимофій і 10-річний Єлисей, сам Кулеба і водій мікроавтобуса. Кулеба разом із сином перебувають у лікарні Феофанія, стан дитячого омбудсмена – середньої тяжкості, загрози життю немає. У Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми:

закриту черепно-мозкову травму,

закриту травму грудної клітини,

закриту травму живота,

численні перелами ребер з обох боків,

забій легень,

пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень – 24 канал).

Стан старшого сина Тимофія – важкий. Медики кажуть, що юнак – непритомний. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму. Чи є загроза життю, поки не повідомляють. Сергій Козак із оточення Кулеби зазначив, що Тимофій перебуває у комі, за його життя борються лікарі.

Про стан молодшого сина Єлісея наразі нічого невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в Охматдиті. За словами знайомого Миколи Кулеби Сергія Козака, у хлопчика переламаний таз і щелепа, також забої різного ступеня.

Водій мікроавтобуса , який зіткнувся з машиною Кулеби, перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.

Сам омбудсмен з прав дітей у фейсбуці подякував усім, хто підтримував його та турбувався про його здоров'я і здоров'я його дітей.

Зараз я перебуваю у лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Зараз найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва,

– написав він на своїй фейсбук-сторінці.

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Фото з місця ДТП/ Фейсбук-сторінка Антона Геращенка

Що загрожує винуватцеві ДТП?

Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Санкція статті у випадку, якщо у потерпілого важкі травми, передбачає ув'язнення винуватця терміном від 3 до 8 років.

На опублікованому відео аварії помітно, що Кулеба виїхав на червоне світло, а інший учасник ДТП, ймовірно, перевищив швидкість.



Момент зіткнення/ Скрін із відео

На перехресті, де у неділю, 24 листопада, трапилося ДТП за участю автомобіля дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, лише від початку 2019 року сталося вже понад 50 аварій.

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Місцеві стверджують, що аварії там трапляються мало не щодня і навіть неодноразово виступали з акціями за знесення цього перехрестя. Однак тамтешня влада відмовляється зносити перехрестя задля зручності мешканців новобудов, розташованих поряд.