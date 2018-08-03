Микола Тищенко з оголеним торсом прийняв виклик на "Танці з зірками": відео
Телеведучий та ресторатор Микола Тищенко прийняв виклик співачки Мішель Андраде (Michelle Andrade) і долучився до учасників другого сезону танцювального шоу "Танці з зірками".
Як раніше повідомлялося, перший прямий ефір "Танців з зірками" відбудеться 26 серпня о 21:00.
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На своїй сторінці в Instagram Тищенко опублікував курйозне відео, в якому погодився стати учасником танцювального шоу. У ролику ресторатор одягну фартух на голий торс і почав пританцьовуючи готувати м'ясо.
Тищенко також кинув виклик #танціззіркамиchallenge співачці Златі Огнєвіч.
"Танці з зірками" Другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує 26 серпня на каналі 1+1. Зірковими суддями проекту будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у шоу уже погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська та Павло Вишняков, Мішель Андраде та Мішель Андраде.