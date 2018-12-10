"Миколаїв" на виїзді несподівано переміг "Хімік"

"Миколаїв" на виїзді обіграв "Хімік" в матчі регулярного чемпіонату Суперліги з рахунком 83:77.

"Хімік" – "Миколаїв" 77:83 (15:27, 15:21, 31:21, 16:14)

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Южненці в разі перемоги могли піднятися на вершину турнірної таблиці Суперліги. Та вже з перших атак справжніми господарями майданчика виглядали гості з Миколаєва. Триочкові Попова та Онуфрієва дозволили закріпити перевагу на старті та додали впевненості. Надалі перевага гостей лише зростала і сягнула 12 очок за стартову 10-хвилинку.

До великої перерви господарі так і не змогли протидіяти тиску суперника. Різниця зростала до 20 очок. Загалом за першу половину "Миколаїв" значно перевершив "Хімік" за триочковими: 7 реалізованих проти 0. Також гості зробили вдвічі більше підбирань: 22 проти 11.

По перерві южненцям вдалося змінити хід боротьби. У них пройшло 4 триочкових з п’яти. Зокрема обидві спроби реалізував Мальчевський. На заключну 10-хвилинку різниця скоротилася до восьми очок.

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Господарі до останнього намагалися врятуватися, та максимум вдавалося лише скоротити відставання до двох очок. У вирішальних атаках на останніх хвилинах та секундах южненцям відверто бракувало влучності. То ж гості довели поєдинок до шостої перемоги в чемпіонаті.

"Хімік" наступний поєдинок зіграє 17 грудня вдома проти "Дніпра". "Миколаїв" гратиме 21 грудня в Запоріжжі.

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