"Миколаїв" сенсаційно переміг команду "Будівельник" у серії плей-оф Суперліги: фото з матчу

Гра на вибування розпочалась із сенсації. 29 березня 2018 року у першому матчі плей-оф Суперліги чинний чемпіон"Будівельник" на домашньому паркеті у Києві не зміг нічого протиставити "Миколаєву".

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

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Гості програли суперникам лише першу чверть, а от в кожній із трьох наступних не залишили будівелам шансів. 63:82 – у серії до двох перемог "Миколаїв" повів 1:0.



"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua



"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua



"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua



"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua

Южненці зуміли впоратися із БІПою 80:69. А от у третьому матчі четверга нестримна атака "Черкаських мавп" каменя на камені не залишила із оборони "Політехніка". Особливо постарався лідер господарів Олександр Кольченко, який завершив матч із рекордом сезону – 40 очок. В підсумку черкаська команда відсвяткувала перемогу 128:89, та тепер веде у серії 1:0.

Нагадаємо, із перемоги стартував у плей-офф "Хімік".