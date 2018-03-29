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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

"Миколаїв" сенсаційно переміг команду "Будівельник" у серії плей-оф Суперліги: фото з матчу

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Гра на вибування розпочалась із сенсації. 29 березня 2018 року у першому матчі плей-оф Суперліги чинний чемпіон"Будівельник" на домашньому паркеті у Києві не зміг нічого протиставити "Миколаєву".

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

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Гості програли суперникам лише першу чверть, а от в кожній із трьох наступних не залишили будівелам шансів. 63:82 – у серії до двох перемог "Миколаїв" повів 1:0.


"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua


"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua


"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua


"Миколаїв" – "Будівельник"/ fbu.ua

Южненці зуміли впоратися із БІПою 80:69. А от у третьому матчі четверга нестримна атака "Черкаських мавп" каменя на камені не залишила із оборони "Політехніка". Особливо постарався лідер господарів Олександр Кольченко, який завершив матч із рекордом сезону – 40 очок. В підсумку черкаська команда відсвяткувала перемогу 128:89, та тепер веде у серії 1:0.

Нагадаємо, із перемоги стартував у плей-офф "Хімік".

Теги: Новини спорту Баскетбол Новини Миколаєва Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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