Стояв на узбіччі та загорівся: відео пожежі автомобіля на Миколаївщині

У Миколаївській області на трасі загорівся автомобіль. Коли рятувальники приїхали, полум'я було заввишки кілька метрів. До моменту загоряння Citroen просто стояв на узбіччі. У мережі опублікували відео моменту пожежі.

У ДСНС Миколаївщини в коментарі 24 каналу повідомили, що до пожежників звернулися 17 травня о 12:40. Пожежа трапилася на 87 кілометрі траси Мелітополь – Одеса – Новоазовськ. Поки причина інциденту не відома.

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Вогонь повністю погасили за годину після звернення до рятувальників. Автомобіль Citroen стояв на узбіччі та загорівся. На місці працював одне відділення пожежників.



Рятувальники біля автомобіля, який палає на трасі / Фото ДСНС



Очевидці зняли момент, коли рятувальники тільки починають гасіння. На відеозаписі вогонь повністю огортає корпус автомобіля, тому його практично не видно.



Пожежа автомобіля в Миколаївській області / Фото ДСНС

З обох сторін зупинився рух автомобілів. Як наслідок, не могли проїхати не лише легковики, а й вантажівки.



Пожежники гасять автомобіль на Миколаївщині / Фото ДСНС