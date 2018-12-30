Миколенко на посвяті у збірній України хотів співати російську пісню замість "Червоної рути"

Футболіст київського "Динамо" Віталій Миколенко розповів, що на традиційній посвяті у збірній України хотів виконати пісню російського гурту "Звери". Однак гравець "Карпат" Мар'ян Швед вибрав "Червону руту".

"Я хотів співати "Райони-квартали". Я її напам'ять знаю. Борячук співав з Сергієм Болбатом, а я зі Шведом. Не міг піти один співати. Мар'ян пообіцяв, що пісня буде українською мовою. "Червона рута" виявилася хорошим варіантом для виконання", – розповів Миколенко.

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Футболіст розповів, що недовго тренувалися з Мар'яном Шведом.

"Ми приїхали на вечерю і домовилися заспівати "Червону руту". Я цю пісню знаю. Наші фани її співають на трибунах", – додав футболіст.

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