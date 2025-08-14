Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судового репортера" та ухвалу від 11 серпня.

Що відомо про справу Федоряна?

У жовтні 2024 року Голосіївський райсуд Києва засудив Федоряна за державну зраду до 12 років позбавленні волі з конфіскацією всього майна.

Той зголосився на обмін та написав відповідну заяву, а паралельно ще й оскаржував вирок.

У червні 2025 року було призначено повторний розгляд апеляційної скарги Федоряна, але пізніше він самостійно відмовився.

А уже 5 серпня Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими вирішив передати зрадника Росії для обміну як військовополоненого.

Федорян звинувачувався у тому, що він щонайменше 12 разів передавав транспорт ГУП РК "Черноморнефтегаз" російським спецслужбістам та іншим незаконним правоохоронним органам окупантів, які використовували його для "слідчих дій" та перевезення незаконно затриманих українців до місць позбавлення волі нібито з метою боротьби з терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Сам Федорян свою вину не визнавав. Стверджував, що він займався лише документами та закупівлями техніки, а виділяв транспорт інший підрозділ. Також запевняв, що нібито не брав участі в обшуках домівок кримських татар.

Але у мобільному телефону зрадника знайшли відповідні докази. До того ж він записував свої телефонні розмови.

Відомо, що він також підтримував зв'язок із представниками прикордонної служби, міністерства оборони Росії та митної служби та називав представників державних органів України "хохлами".

Що відомо про Федоряна?

Федорян працював в органах внутрішніх справ приблизно 30 років, а у 2011 році, будучи заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим, пішов на пенсію.

У 2012 він влаштувався на держпідприємство "Чорноморнафтогаз" в управлінні транспорту.

Потім, попри окупацію, він залишився у Криму, отримав російський паспорт та продовжив працювати на базі захопленого українського підприємства, який окупанти назвали ГУП РК "Черноморнефтегаз".

Відтоді Федорян щороку відвідував своїх батьків похилого віку на материковій частині України.

Але у листопаді 2020 року його затримали на пункті пропуску "Каланчак". Тоді у його телефоні знайшли докази співпраці з російською ФСБ.