Мікроавтобус провалився під асфальт посеред дороги у Києві: фото і відео
Мікроавтобус Volkswagen провалився під асфальт 1 квітня в Києві на Деміївській площі. У глибоку яму привалилася передня частина авто.
Внаслідок інциденту не постраждали ні водій авто, ні очевидці аварії. Водієві вдалося самотужки вийти із авто.
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Передня частина авто застрягла у ямі//Фото: Информатор
Водій переконує, що його транспорт не був перевантаженим. Авто їхало у напрямку проспекту Лобановського і раптово провалилось під асфальт.
Правоохоронці з’ясовують всі деталі події, на місці працюють рятувальники.
Місце події огородили, тож проїхати можна тільки однією смугою. На Деміївській площі у напрямку Лобановського утворився затор. Патрульні закликають водіїв знайти шляхи об'їзду цієї дороги.
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