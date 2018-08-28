Мікроавтобус з відпочивальниками потрапив у ДТП на Одещині: серед постраждалих є діти

Мікроавтобус дорогою до моря зіткнувся з вантажівкою поблизу села Грибівка Овідіопольського району Одеської області, внаслідок чого госпіталізували 11 осіб, серед них троє дітей.

Про це повідомляє Головне управління нацполіції в Одеській області.

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Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Мерседес Спринтер" на повороті дороги не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажним автомобілем "Фольксваген Транспортер". Унаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся на бік,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що ДТП сталася близько 8 години ранку 28 серпня.





На Одещині автобус зіткнувся з вантажівкою

За їхніми словами, автомобіль "Мерседес" перевозив пасажирів із Кривого Рогу Дніпропетровської області до Затоки Одеської області на відпочинок. Наразі на місці події працюють співробітники поліції, обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, у неділю, 26 серпня, у Кривому Розі автомобіль ВАЗ-21099 на смерть збив 5-річну дівчинку та зник з місця аварії. Поліція оголосила у місті план "Перехоплення".