19:08
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Міла Куніс прокоментувала постійні чутки про вагітність і розлучення з Катчером

169 Читать новость на русском
Міла Куніс
Міла Куніс / Getty Images

Американська актриса українського походження Міла Куніс стала зіркою серпневого американського видання Cosmopolitan, в якому розповіла про особисте життя і чутки, що виникають навколо нього.

Про йдеться на сайті видання.

34-річна зірка зізналась, що ніколи не читає про себе в ЗМІ, але вона вже звикла, що "буває вагітною щонайменше раз на рік і що вона з Ештоном розлучається теж щороку". Про це вона дізнаються з журнальних полиць, коли заходить в продуктовий магазин.

Читайте також: Міла Куніс приревнувала Ештона Катчера через сексуальні сцени, – ЗМІ

Але це її дуже засмучує, оскільки будь-які плітки дуже впливають на її родину.

Я б не звертала на це уваги, але мене засмучує, що подібні новини викликають збентеження моїх рідних... Одного разу, коли я була вагітна, таблоїди написали, що я госпіталізована, і помістили моє фото на обкладинку. Ніхто не може уявити, з якою кількістю стресу стикається моя сім'я через подібні новин. Хоча мій батько завжди сподівається, що чергові чутки про мою вагітність – правда,
– прокоментувала ситуацію Міла Куніс.


Міла Куніс для Cosmopolitan

Нагадаємо, що Міла Куніс та Ештон Катчер почали романтичні стосунки у 2012 році, коли знімались в одній стрічці "Шоу 70-х". У лютому 2014-го пара оголосила про заручини, а в жовтні того ж року у низ народилася донька Вайетт. В липні 2015 року пара одружилась і вже в листопаді 2016-го у них друга дитина - син Димитрій. Ештон Катчер раніше був одружений на кіноактрисі Демі Мур (2005-2013).

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 914
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 654
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 848
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1101
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
916
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук