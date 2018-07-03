Міла Куніс прокоментувала постійні чутки про вагітність і розлучення з Катчером

Американська актриса українського походження Міла Куніс стала зіркою серпневого американського видання Cosmopolitan, в якому розповіла про особисте життя і чутки, що виникають навколо нього.

Про йдеться на сайті видання.

34-річна зірка зізналась, що ніколи не читає про себе в ЗМІ, але вона вже звикла, що "буває вагітною щонайменше раз на рік і що вона з Ештоном розлучається теж щороку". Про це вона дізнаються з журнальних полиць, коли заходить в продуктовий магазин.

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Але це її дуже засмучує, оскільки будь-які плітки дуже впливають на її родину.

Я б не звертала на це уваги, але мене засмучує, що подібні новини викликають збентеження моїх рідних... Одного разу, коли я була вагітна, таблоїди написали, що я госпіталізована, і помістили моє фото на обкладинку. Ніхто не може уявити, з якою кількістю стресу стикається моя сім'я через подібні новин. Хоча мій батько завжди сподівається, що чергові чутки про мою вагітність – правда,

– прокоментувала ситуацію Міла Куніс.



Міла Куніс для Cosmopolitan

Нагадаємо, що Міла Куніс та Ештон Катчер почали романтичні стосунки у 2012 році, коли знімались в одній стрічці "Шоу 70-х". У лютому 2014-го пара оголосила про заручини, а в жовтні того ж року у низ народилася донька Вайетт. В липні 2015 року пара одружилась і вже в листопаді 2016-го у них друга дитина - син Димитрій. Ештон Катчер раніше був одружений на кіноактрисі Демі Мур (2005-2013).