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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Міла Куніс вразила худобою і змарнілим виглядом на червоній доріжці

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Міла Куніс
Міла Куніс / www.gettyimages.in

Американська актриса українського походження Міла Куніс завітала на допрем’єрний показ фільму "Шпигун, який мене кинув", де і дала черговий привід для чуток про можливу анорексію чи іншу хворобу співачки.

Міла Куніс, яка завжди мала відмінні стрункі форми та пікантний вигляд, вже не вперше дивує своїх фанатів надмірною худобою. Червона прозора сукня з шлейфом, в якій Міла прийшла на подію, ще раз підкреслила її дуже схудле тіло, – відверте декольте продемонструвало худі та дещо обвислі груди, а гострі коліна та вилиці помітно "кидались в очі".

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Міла Куніс

Фанати кіноактриси знову запідозрили її у харчовому розладі чи нервовому виснаженні, однак сама Куніс змін у своїй фігурі ніяк не коментує.

 

Нагадаємо, що декілька днів тому Міла Куніс в інтерв’ю розповіла про болісне розлучення з зіркою фільму "Сам удома" Маколеєм Калкіном, а також про першу реакцію її мами на новину про стосунки з Ештоном Кутчером.

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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