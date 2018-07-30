Міла Куніс засвітила невдале вбрання на кінопрем'єрі: фотофакт

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс вбрала невдалий одяг на червону доріжку. Пом'ятий комбінезон стильного крою зіпсував появу знаменитості на кінопрем'єрі.

Міла Куніс – приваблива та розкішна акторка, яка привертає увагу яскравою зовнішністю. Однак не завжди вибір одягу знаменитості вдалий. Це вона підтвердила під час нещодавнього виходу на червону доріжку в Лос-Анджелесі.

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Як відомо, в Каліфорнії відбулась прем'єра очікуваної кінострічки "Шпигун, який мене кинув". Запальну Одрі в фільмі зіграла Міла Куніс, тому разом із зірковими колегами вона покрасувалась на червоній доріжці. Проте поява зірки викликала шквал несхвальних коментарів у мережі.

Допис, поширений Sam Heughan All Things (@samheughan_allthings) 30 Лип 2018 р. о 12:25 PDT

Для світського заходу чарівна Міла обрала світлий комбінезон від дизайнерського бренду Johanna Ortiz. Вбрання оголювало плечі акторки та мало стильний крій зі спадаючою тканиною. І хоч одяг був з останніх колекцій, проте на зірці він виглядав вкрай неохайно. За словами експертів, комбінезон був з простої тканини, тому після поїздки Міли Куніс до місця церемонії він виглядав пом'ятим.

Та не тільки це розкритикували у мережі. Зірка відмовилась від білизни, відтак її груди виглядали зовсім не привабливо, що підмітили користувачі мережі. Хейтери вже назвали образ Міли Куніс провальним.

Допис, поширений Kate McKinnon (@k.atemckinnon) 29 Лип 2018 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) 29 Лип 2018 р. о 8:23 PDT