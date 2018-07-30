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Міла Куніс засвітила невдале вбрання на кінопрем'єрі: фотофакт

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Міла Куніс
Міла Куніс / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс вбрала невдалий одяг на червону доріжку. Пом'ятий комбінезон стильного крою зіпсував появу знаменитості на кінопрем'єрі.

Міла Куніс – приваблива та розкішна акторка, яка привертає увагу яскравою зовнішністю. Однак не завжди вибір одягу знаменитості вдалий. Це вона підтвердила під час нещодавнього виходу на червону доріжку в Лос-Анджелесі.

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Як відомо, в Каліфорнії відбулась прем'єра очікуваної кінострічки "Шпигун, який мене кинув". Запальну Одрі в фільмі зіграла Міла Куніс, тому разом із зірковими колегами вона покрасувалась на червоній доріжці. Проте поява зірки викликала шквал несхвальних коментарів у мережі. 

 

Для світського заходу чарівна Міла обрала світлий комбінезон від дизайнерського бренду Johanna Ortiz. Вбрання оголювало плечі акторки та мало стильний крій зі спадаючою тканиною. І хоч одяг був з останніх колекцій, проте на зірці він виглядав вкрай неохайно. За словами експертів, комбінезон був з простої тканини, тому після поїздки Міли Куніс до місця церемонії він виглядав пом'ятим. 

Та не тільки це розкритикували у мережі. Зірка відмовилась від білизни, відтак її груди виглядали зовсім не привабливо, що підмітили користувачі мережі. Хейтери вже назвали образ Міли Куніс провальним.

 

 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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