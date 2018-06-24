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Міла Йовович засвітила неголені пахви на фото в Instagram

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Міла Йовович
Міла Йовович / Фото з відкритих джерел

Голлівудська зірка українського походження Міла Йовович вкотре здивувала своїх шанувальників недоглянутим виглядом. На цей раз актриса показала на фото неголені пахви на прогулянці з дітьми.

Остання публікація, яку актриса залишала на своїй сторінці в Instagram викликала багато обговорень та "хайпу" стосовно вигляду кінозірки. 42-річна Міла Йовович написала велику публікацію, яку розпочала зі слів: "Найбільш прекрасний спосіб провести час – піти в парк зі своїми дітьми".

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Але останнє речення, яке вона залишила, справді збурило мережу: "І так, я плоска, і я не голю пахви. Вибачте", маючи на увазі невеликий розмір грудей та неголені пахви, які можна розгледіти на фото.


Міла Йовович

Не обійшлось і без зловісних коментарів фанатів, які зазначали, що відпочиваючи від гламурного життя з дітьми, не варто забувати про догляд за собою.

Але Міла часто звикла показувати своє просте життя поза спалахами камер: брудні нігті та голова, відсутність макіяжу та заношений одяг.

Варто додати, що Міла Йовович була тричі одруженою та зараз перебуває у шлюбі з режисером Полом Андерсоном, від якого народила дві доньки.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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