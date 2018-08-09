Міла Йовович знялась у провокативній фотосесії для глянцю: фото

Голлівудська акторка Міла Йовович вслід за американськими зірками знялась для Love Magazine. Фотосесія вийшла досить провокативною.

Акторка українського походження Міла Йовович похизувалась результатами стильної зйомки для популярного глянцю.Для світлин зірка приміряла чимало стильного вбрання. Зокрема, Міла Йовович показала зухвалі образи у чорному та синьому штанних костюмах, білій блузі, білизні, атласній накидці, боді. Вбрання оголювало груди акторки, що додавало пікантності її вигляду.

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Окрім цього, струнке та жіночне тіло Міли Йовович у зухвалих образах стилісти доповнили зібраним волоссям та ледь помітним макіяжем.

Талановитий фотограф показав мою досконалість, але звільнив мої недоліки. Я дуже пишаюсь цією зйомкою!

– розповіла Міла Йовович.



Міла Йовович



Зваблива Міла Йовович



Провокативні фото Міли Йовович



Міла Йовович знялась для глянцю



Акторка Міла Йовович



Міла Йовович у нових знімках



Сексапільна Міла Йовович

Автором фотосесії був фотограф Дрю Джаррет. Митець відомий досить провокативними та сексапільними зйомками, відтак образи Міли Йовович були зроблені у його стилі.