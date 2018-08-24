Міла Йовович знялася у короткометражці бренду Kenzo: фото, відео

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович знялася у новій рекламній кампанії Kenzo. 42-річна акторка взяла участь у фотосесії і в короткометражному фільмі бренду.

Автором зйомки став нью-йоркський фотограф Ітан Джеймс Грін. Разом з Йовович знімалися актори Джей Елліс і Коді Сміт-МакФі та актриси Олександра Шіпп і Саша Фролова.

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Фото стали не лише частиною кампейну нової колекції марки, також вони нагадують постери до модного фільму "The Everything". Зазначимо, що модний бренд Kenzo випускає короткометражні фільми щоразу, коли презентує нову колекцію.



Міла Йовович в рекламній кампанії Kenzo

Фільм вперше покажуть в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, яка відбудеться у вересні, а на офіційному сайті бренду стрічка буде презентована вже 8 вересня.



Міла Йовович в рекламній кампанії Kenzo

Зауважимо, що це режисерський дебют Умберто Леона, креативного директора марки.

Дивіться відео тізер короткометражки KENZO: