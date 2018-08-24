16:55
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Міла Йовович знялася у короткометражці бренду Kenzo: фото, відео

240 Читать новость на русском
Міла Йовович
Міла Йовович / Kenzo

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович знялася у новій рекламній кампанії Kenzo. 42-річна акторка взяла участь у фотосесії і в короткометражному фільмі бренду.

Автором зйомки став нью-йоркський фотограф Ітан Джеймс Грін. Разом з Йовович знімалися актори Джей Елліс і Коді Сміт-МакФі та актриси Олександра Шіпп і Саша Фролова. 

Читайте також: Міла Йовович знялась у провокативній фотосесії для глянцю: фото

Фото стали не лише частиною кампейну нової колекції марки, також вони нагадують постери до модного фільму "The Everything". Зазначимо, що модний бренд Kenzo випускає короткометражні фільми щоразу, коли презентує нову колекцію.

kenzo міла йовович
Міла Йовович в рекламній кампанії Kenzo

Фільм вперше покажуть в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, яка відбудеться у вересні, а на офіційному сайті бренду стрічка буде презентована вже 8 вересня. 

Міла Йовович в рекламній кампанії Kenzo
Міла Йовович в рекламній кампанії Kenzo

Зауважимо, що це режисерський дебют Умберто Леона, креативного директора марки. 

Дивіться відео тізер короткометражки KENZO:

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук