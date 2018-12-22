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      Кьєза прекрасним голом допоміг "Фіорентині" перемогти "Мілан": відео голу

      21 Читать новость на русском
      Мілан - Фіорентина: відео голів, огляд матчу
      Мілан – Фіорентина відео голів / NapoliToday

      "Фіорентина" на виїзді зуміла завдати четвертої поразки "Мілану". Гостям з Флоренції вистачило всього одного голу, щоб покласти на лопатки команду Дженнаро Гаттузо.

      Мілан – Фіорентина 0:1
      Голи:       Кьєза, 73

      Перед матчем клуби у турнірній таблиці розділяло 5 очок. "Мілан" з 27 заліковими балами розташовувався на 5 сходинці, а "фіалки" з 22 очками були тільки десятими. Що цікаво, востаннє "Фіорентина" перемагала міланців ще у 2015 році. А остання перемога на виїзді датована взагалі 2013 роком. Таким чином, фаворитом протистояння був саме клуб зі столиці моди.

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      Саме "Мілан" у першому таймі мав декілька прекрасних нагод, щоб відкрити рахунок. Зокрема, найбільше голкіпера "Фіорентини" турбував Чалханоглу, який декілька разів пробивав по воротах гостей. Проте Альбан Лафтон сьогодні був налаштований зберегти свої ворота недоторканими. Чудовий сейв вдався воротарю в середині першого тайму. Захисник "червоно-чорних" Рікардо Родрігес потужно пробивав у кут, та Лафтон продемонстрував чудеса реакції. Також голкіперу допомагали оборонці. В одному з моментів Міленковіч вибив м'яч з лінії воріт після удару Ігуаїна.

      У другому таймі характер матчу не змінився. "Мілан" продовжував тиснути на "Фіорентину". Гості ж побудували свою гру на контратаках. За другу половину матчу підопічні Гаттузо шість разів пробивали по воротах Лафтона й чотири удари були у ствір. Проте воротар "фіалок" таки зумів відстояти на нуль, що не скажеш про його колегу Джанлуїджі Доннаруму. Єдиний удар у ствір воріт молодого голкіпера завершився голом. Талановитий 21-річний італієць Федеріко Кьєза з далекої відстані поцілив у кут воріт. Доннарумі не вдалося виручити партнерів – 0:1.

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      Саме з рахунок 0:1 і завершився матч. Таким чином "Фіорентина" набрала 25 очок і тепер відстає від "Мілана" тільки на два пункти. "Россонері" продовжують утримувати 5 сходинку, однак "Сампдорія" завдяки перемозі в матчі з "Емполі" наблизилася впритул – 26 очок в активі генуезців.

      Відео голу Кьєзи

       

       

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      Теги: Спорт Футбол ФК Мілан
      Джерело: 24 Канал
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