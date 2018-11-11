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      Мілан – Ювентус та Роналду проти Ігуаїна: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

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      Мілан – Ювентус прогноз букмекерів
      Мілан – Ювентус прогноз букмекерів

      У неділю, 11 листопада, відбудеться одне з головних протистоянь у чемпіонаті Італії – "Мілан" прийматиме "Ювентус". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі. А також чи зможуть головні голеадори команди – Роналду та Ігуаїн – забити у цьому матчі.

      "Ювентус" зараз лідер чемпіонату Італії. Команда за 11 матчів лише в одній грі не перемогла, зігравши у нічию з "Дженоа" на власному полі. Однак у Лізі чемпіонів туринці неочікувано поступилися "Манчестер Юнайтед". У цьому матчі "Ювентусу" не допоміг супергол Роналду, адже команда двічі пропустила наприкінці зустрічі.

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      "Мілан" ж попередній матч зіграв у Лізі Європи проти іспанського "Бетіса". Гра закінчилася у нічию 1:1. При цьому "россо-нері" не вдалося взяти реванш за поразку у домашньому матчі. Щодо чемпіонату Італії, то там команда поки на четвертій позиції, з відставанням у десять очок від лідера.

      Відтак саме "Ювентус" є фаворитом цього матчу. William Hill оцінили шанси на перемогу "Старої сеньйори" у 1,83. На перемогу господарів "Сан-Сіро" коефіцієнт 4,60. Більш ймовірна є нічия у матчі – 3,50.

      У PariMatch експерти перемогу "Мілана" оцінили коефіцієнтом 5,00. На "Ювентус" вони виставили коефіцієнт 1,81. Нічия – 3,55.

      Щодо забитих голів, то ставка на те, що Роналду заб'є у цьому матчі – 1,97. Гол Ігуаїна у ворота своєї колишньої команди – 3,70. Для прикладу, ще двоє гравців "Юве" мають кращий або такий же коефіцієнт на те, що вони заб'ють гол – 3,05 у Дібали та 3,70 у Манджукіча.

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      Найбільший коефіцієнт на перемогу "Мілана" виставили у "Фаворит спорт" – 5,25. Перемога "Ювентуса" – 1,77. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,55.

      Marathon bet на перемогу "Мілана" приймає з коефіцієнтом 5,20. На перемогу гостей – 1,81. На нічию – 3,56.

      Нагадаємо, матч "Мілан" – "Ювентус" відбудеться у неділю, 11 листопада. Початок матчу о 21:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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