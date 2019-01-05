"Мілан" за 35 мільйонів євро купив бразильця, яким цікавилися "Динамо" та "Шахтар"

Італійський "Мілан" оголосив про підписання контракту з бразильським півзахисником Лукасом Пакетою. За новачка "россо-нері" виклали бразильському "Фламенго" 35 мільйонів євро та бонуси.

Контракт з 21-річним півзахисником розрахований до 2023 року. У випадку вдалого виступу за "Мілан", італійці доплатять ще 10 мільйонів євро "Фламенго".

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Варто відзначити, що Лукасом Пакетою цікавилися і українські клуби. Спочатку взимку 2018 року його намагалося купити київське "Динамо", однак у "Фламенго" відкинули пропозицію киян. А вже влітку зацікавленість у придбанні півзахисника проявляв донецький "Шахтар".

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Лукас Пакета є вихованцем "Фламенго", за який зіграв 65 матчів та забив 13 голів. В вересня 2018 року футболіст дебютував за національну збірну Бразилії в матчі проти США (2:0).