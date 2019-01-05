17:31
5 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      "Мілан" за 35 мільйонів євро купив бразильця, яким цікавилися "Динамо" та "Шахтар"

      267 Читать новость на русском
      Лукас Пакета
      Лукас Пакета

      Італійський "Мілан" оголосив про підписання контракту з бразильським півзахисником Лукасом Пакетою. За новачка "россо-нері" виклали бразильському "Фламенго" 35 мільйонів євро та бонуси.

      Контракт з 21-річним півзахисником розрахований до 2023 року. У випадку вдалого виступу за "Мілан", італійці доплатять ще 10 мільйонів євро "Фламенго".

      Читайте також: Топ-трансфери європейських клубів 2019

      Варто відзначити, що Лукасом Пакетою цікавилися і українські клуби. Спочатку взимку 2018 року його намагалося купити київське "Динамо", однак у "Фламенго" відкинули пропозицію киян. А вже влітку зацікавленість у придбанні півзахисника проявляв донецький "Шахтар".

      Читайте також: Суперник "Динамо" у Лізі Європи підписав гравця, на якого претендували кияни

      Лукас Пакета є вихованцем "Фламенго", за який зіграв 65 матчів та забив 13 голів. В вересня 2018 року футболіст дебютував за національну збірну Бразилії в матчі проти США (2:0).

      Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Мілан
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      сьогодні , 17:02 Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018
      Наталя Сколоздра 523
      Російська економіка проти Путіна
      сьогодні , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 871
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      сьогодні , 13:00 Мировой экономический кризис и эпоха перемен на Ближнем Востоке: самые жуткие прогнозы на 2019
      Іван Яковина 773
      З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      сьогодні , 11:00 З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018
      Тетяна Острікова 112
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Екс-тренер "Карпат" очолив російський клуб
       30 липня 2014 , 16:15
      Сидорчук продовжив контракт з "Динамо"
       23 лютого 2015 , 18:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук